22 luglio 2014 Le delizie per il palato si fanno minuscole L'artista SugarCharm crea incredibili cibi a grandezza ridotta con l'argilla polimerica, strumenti di precisione e molta fantasia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:34 - I panini della foto sono lunghi 2,54 centimetri e sono fatti di argilla polimerica. A creare tali "prelibatezze" per gli occhi è un'artista che si fa chiamare SugarCharm. Un video su YouTube mostra lo strabiliante processo che c'è dietro questa capolavoro in miniatura: prima viene realizzata la baguette con tanto di mollica e tostatura con sfumature diverse di colore, poi è la volta dei salumi e delle microscopiche fettine di pancetta. Vengono creati i peperoni verdi e le olive più piccole che abbiate mai visto. Poi tutti gli ingredienti vengono assemblati come si farebbe per un panino vero e proprio. SugarCharm crea altri incredibili cibi a grandezza ridotta: le mini banane, le uova con il bacon e perfino un sushi per lillipuzziani.