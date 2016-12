22 aprile 2014 Ecco le dieci cose che gli italiani

Ecco le dieci cose che gli italiani fanno meglio secondo la Cnn Per gli americani siamo maestri della piaggeria ma altrettanto abili negli insulti

15:09 - "Gli italiani lo fanno meglio", ce l'aveva scritto sulla t-shirt Madonna e si riferiva alle performance sessuali. Ma, stereotipi a parte, in cosa primeggiano gli abitanti del Belpaese? La Cnn ha stilato un elenco in dieci punti con l'intento dichiarato di andare oltre i luoghi comuni, senza rinunciare all'ironia e a un pizzico di cattiveria. Al primo posto per gli stranieri c'è l'adulazione, seguono sul podio le terme e la bravura nelle imprecazioni.