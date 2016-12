20:20 - E' uno spot commerciale, ma in rete è comunque diventato virale in poche ore, tanto da raccogliere oltre quattordici milioni e mezzo di visite in poco più di un giorno. E' il video "Puppy love", "Amore di cucciolo", che racconta dell'amicizia tra un cagnolino e un cavallo e viene utilizzato dalla Budweiser, marca di birra americana, per il Superbowl, l'evento sportivo più seguito degli Stati Uniti.