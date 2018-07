Denim, il ritorno di uno statement

Denim, il ritono di uno statement Dior Homme, due look "Denim Unveils" P/E 2018. Ufficio stampa 1 di 15 CANDIA P/E 2018 | Negli Anni 80 Candiani Denim ha creato la prima tela Denim totalmente sostenibile e con le stesse identiche qualità di una non sostenibile. Ufficio stampa 2 di 15 Wrangler: giacca vintage 24MJZ dei primi Anni 60. Nel rilascio della prima foto di preview del nuovo film di Quentin Tarantino 'Once Upon a Time in Hollywood' - che sarà ambientato nel 1969 e uscirà negli Stati Uniti il 9 agosto 2019 - Brad Pitt, co-protagonista insieme a Leonardo Di Caprio, indossa Wrangler. Ufficio stampa 3 di 15 Wrangler | Brad Pitt (sx) in uno scatto rubato dal set del nuovo film di Quentin Tarantino 'Once Upon a Time in Hollywood' nelle sale americane dal 9 agosto 2019. L'attore indossa un'icona del guardaroba maschile: una giacca in denim iconica di Wrangler. Ufficio stampa 4 di 15 Kappa Kontroll – label premium nata dalla collaborazione tra lo storico marchio torinese Kappa e Slam Jam, store d’avanguardia specializzato nello streetwear – rivisita capi iconici e senza tempo come il giubbotto di jeans e i denim cinque tasche in un’ottica sperimentale e di tendenza, con l’inserimento della banda logata Omini. Ufficio stampa 5 di 15 Kappa Kontroll – label premium nata dalla collaborazione tra lo storico marchio torinese Kappa e Slam Jam, store d’avanguardia specializzato nello streetwear – rivisita capi iconici e senza tempo come il giubbotto di jeans e i denim cinque tasche in un’ottica sperimentale e di tendenza, con l’inserimento della banda logata Omini. Ufficio stampa 6 di 15 Dior Homme, total look "Denim Unveils" P/E 2018. Ufficio stampa 7 di 15 Diadora per AW LAB (aw-lab.com). Ufficio stampa 8 di 15 Cos, due modelli basic P/E 2018. Ufficio stampa 9 di 15 Jeckerson presenta Custom Denim Collection: in foto ijeans“ North East Custom” un modello di ispirazione worker, dove la toppa diventa una vera e propria tasca porta attrezzi da lavoro, con il bordo del pantalone arricchito da dettagli reflective. Ufficio stampa 10 di 15 N°21, total look P/E 2018. Ufficio stampa 11 di 15 Superga | Il designer Danilo Paura reinterpreta l’iconica Superga 2750. Ufficio stampa 12 di 15 Mango, camicia in denim. Ufficio stampa 13 di 15 Brunello Cuccinelli, total look P/E 2018. Ufficio stampa 14 di 15 Dior Homme, due look Denim Unveils P/E 2018. Ufficio stampa 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Senza dubbio il jeans è uno degli item più amati dal guardaroba maschile. Un solo paio può durare una vita e anche se logoro riesce a rimanere saldamente nell’armadio. Più che una tendenza, una vera religione che in questa stagione conquista tutti i riflettori della moda come protagonista indiscusso delle collezioni estive 2018.



Non è un caso del resto che proprio un guru del denim, come Renzo Rosso di Diesel, ha dichiarato qualche anno fa di aver regalato un paio di jeans bianchi personalizzati a Papa Francesco. Insomma, la tela da lavoro ha sdoganato se stessa. Ha dissacrato le regole auree dello stile e ha conquistato l’Olimpo della moda.



È sinonimo di stile casual, informale, ma anche simbolo della cultura giovanile degli Anni 60-70 nelle sue declinazioni più hippie e folk. Strappato, consumato, sempre più sofisticato nei lavaggi, nelle lavorazioni e nei dettagli, o perfettamente blue (da qui blue jeans), il denim lo ritroverete per l'estate 2018, dal classico pantalone agli accessori, per un total look versatile e confortevole.



Un capo talmente malleabile da poter esser portato con tutto e quasi in ogni occasione. Basterebbe pensare a due modelli opposti tra di loro: il biker Marlon Brando e il designer Karl Lagerfeld. Simbolo del working man di inizio ‘900 raggiunge lo status d’icona con rockstar come Elvis prima e Bruce Springsteen poi. E da quando Tom Cruise o John Travolta hanno dato l’esempio, portare denim dalla testa ai piedi è diventato un cult.



Chiaramente parliamo degli Anni 80. Ma il total look proposto in passerella ora è decisamente all’opposto del sexy rilassato di quei tempi. Ancora una volta reinterpretato, il denim all over versione 2018 entra di diritto nella sfera del vestire formale. Eleganti completi dal taglio sartoriale, camicie leggerissime, blazer doppiopetto. Dal taglio rigoroso e pulito in modalità casual e bon chic bon genre, come visto durante la sfilata di N°21o in versione street e urban come da Dior Homme.