In India il disinfettante ecologico si produce a partire dall'urina delle mucche

08:23 - Oltre ad avere (presunti) effetti benefici sulla salute, l'urina di mucca sembra essere anche la base di un potente disinfettante al 100% ecologico che garantisce buoni risultati nel rispetto dell'ambiente. Secondo il ministro indiano per gli Affari femminili e lo Sviluppo dell'infanzia, Maneka Gandhi, il detergente dovrebbe essere usato negli uffici pubblici in sostituzione dei prodotti chimici che attualmente vengono acquistati per le pulizie.

Un detergente naturale - Maneka Gandhi ha così invitato i suoi colleghi del governo a disporre la sostituzione del fenile, comunemente utilizzato per le pulizie, con il "Gaunyle", un disinfettante naturale derivato appunto dall'estratto dell'urina di mucca. Il ministro ha rivelato che la rete di cooperative di consumo statali Kendriya Bhandar sta già immagazzinando quantitativi di questo ritrovato ecologico, prodotto da una ong denominata "Fondazione mucca sacra".



Presunto rimedio anti-cancro - In queste settimane due stati indiani (Maharashtra e Haryana) hanno proibito completamente la macellazione e la commercializzazione della carne di mucca, suscitando un dibattito fra favorevoli e contrari a questa iniziativa. Giorni fa, difendendo le mucche, "sacre" per gli induisti, il parlamentare Shankarbhai N. Vegad ha sostenuto che "se vogliamo salvarci dal cancro, bisogna proteggere le mucche perché la loro urina è efficace al 100% contro ogni tipo di tumori".