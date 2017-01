I girasoli solari forniscono energia, calore e acqua potabile

Girasoli giganti fotovoltaici e termici che non forniscono solo energia ma anche acqua potabile. I solar flower sono un'innovazione frutto della collaborazione tra la Ibm research e l'azienda svizzera di tecnologia solare Airlight Energy . Alti dieci metri, i dispositivi convertono l'80% della potenza dei raggi solari in energia, generando 12 kilowatt di potenza elettrica e 20 kilowatt di calore in un giorno di sole. Inoltre, si ricava anche acqua da bere.

Com'è fatto - Si tratta di dischi parabolici di 40 metri quadrati realizzati con un calcestruzzo brevettato. Quest'ultimo ha caratteristiche meccaniche simili all'alluminio, ma è più economico. L'interno del piatto è coperto da 36 specchi ellittici riciclabili realizzati in fogli di plastica ricoperti d'argento. Grazie a un intervento ad hoc, il sistema può fornire acqua potabile e aria condizionata.



Il team che ha realizzato il progetto spiega: "Per esempio, l'acqua salata può passare attraverso un sistema di distillazione dove è vaporizzata e privata del sale".



In commercio entro il 2017 - Gianluca Ambrosetti, a capo della ricerca della Airlight Energy, dice: "Si tratta di una tecnologia per l'energia solare di nuova generazione. Ci aspettiamo una partnership con aziende in tutto il mondo per portare una versione commerciale sul mercato entro il 2017".