Il vegan diventa pepato con la star dell'hard

Come mai hai scelto di diventare vegana e crudista?

"E' stata l'etica a guidarmi. Innanzitutto l'amore per gli animali. Ma a questo unisco il rispetto per l'ambiente in generale privilegiando alimenti a chilometri zero. Dopo la svolta vegana, ho impiegato circa quattro mesi per diventare crudista. Ho scelto di non cuocere gli alimenti per mantenere intatte le sostanze nutritive e i sali minerali contenuti nei cibi".



Dove darai appuntamento ai tuoi fan?

"All'Antico ristorante del Moro a Bergamo. I piatti saranno preparati da me e alla fine ci sarà un pasto dello chef Chicco Coria".



Ma, durante il corso terrai tutti i vestiti addosso?

"Sì (ride n.d.r.)".



In che modo si legherà allora il cibo con l'eros?

"Saranno preparate ricette con alimenti tradizionalmente riconosciuti come afrodisiaci".



Puoi suggerire qualche cibo dell'amore ai nostri lettori?

"Avocado, asparagi e mandorle. Ma anche spezie come il cardamomo".



Legare il porno al mondo vegan può essere un limite?

"No, anche le star dell'hard devono nutrirsi in modo sano e rispettoso dei propri principi".



Magari, però qualcuno potrebbe presentare questo tipo di corsi attirato più dal richiamo erotico che dall'interesse per il mondo vegan...

"Sì, ma avvicinandosi per conoscere Silvia, si entra a contatto con il veganesimo e si conosce una realtà prima ignota".



Al contrario, invece, qualche moglie, pur interessata al vegan, potrebbe impedire la partecipazione del marito...

"Potrebbe essere. Ma mi discosto un po' dallo stereotipo della pornostar. Non sono una rifatta giunonica e un po' scemetta. Sono più la ragazza della porta accanto".

Ma la convinzione alimentare ti influenza anche in camera da letto? Faresti mai sesso con un carnivoro?

"Nei film è capitato, ma nella vita ho un compagno vegano".