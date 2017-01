Le bellezze del mare italiano finiscono in rete

foto Sito ufficiale Correlati Guarda i tesori marini

Arriva sul web il portale www.naturaitalia.it , realizzato dal ministero dell'Ambiente per informare i cittadini e dare risposta alle domande sul patrimonio di biodiversità italiano e su come contribuire a tutelarlo.

Aree naturali e biodiversità - Presentato come un aggregatore di banche dati sulla conservazione della biodiversità, il portale contiene due sezioni principali: “Vivi le aree naturali” e “Scopri la biodiversità”.



La prima si sofferma sui 24 parchi nazionali, le 27 aree marine protette e le tre aree protette nazionali presenti in Italia con il meteo aggiornato ogni sei ore. Inoltre, tramite un accordo con Google, è possibile vedere la streetview dei parchi nazionali del Gran Paradiso, d'Abruzzo e della Sila.



La seconda sezione, oltre alle informazioni sulla biodiversità in Italia, si trovano norme e iniziative in corso per conservare le risorse naturali a livello nazionale e internazionale. Inoltre, possibile anche raccogliere e condividere informazioni.