Marevivo, studenti a guardia dei delfini

Delfini al sicuro con speciali boe Marevivo, mille studenti parte di un progetto di educazione ambientale sulle isole minori del Giglio, Capri, Ischia, Ponza, Lampedusa e Linosa. Ragazzi che diventano eco-sentinelle per salvaguardare i delfini. Stanno imparando a conoscere i mammiferi marini, che in queste settimane stanno misteriosamente morendo nel Tirreno, i "Delfini Guardiani" di, mille studenti parte di un progetto di educazione ambientale sulle isole minori del Giglio, Capri, Ischia, Ponza, Lampedusa e Linosa.

Imparar guardando - Sotto la guida di esperti Marevivo, i futuri "Delfini Guardiani" sono impegnati in ricognizioni in spiaggia e in attività di sea-watching, vanno a scuola dagli artigiani e dai pescatori locali, esplorano i segreti racchiusi nelle rocce e nella flora mediterranea e si cimentano anche come giovani reporter dell'ambiente.



Al termine del percorso didattico, dopo aver imparato a conoscere fino in fondo il proprio territorio, i ragazzi riceveranno il distintivo di "guardiani dell'isola", un pass che darà loro il diritto di presentarsi, senza accompagnatori adulti, alla Capitaneria di Porto o ai Comuni per segnalare eventuali problemi di carattere ambientale.



Dall'associazione Marevivo fanno sapere: "L'esperienza dei "Delfini Guardiani" sta dando la possibilità a isolani e non, a giovani e adulti, di riappropriarsi di patrimoni naturali e culturali che, altrimenti, rischiano di perdersi o di essere condivisi solo tra i pochi cultori della bellezza delle piccole isole".