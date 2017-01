Troppo smog, avvertimento Ue all'Italia

Nuovo avviso dell' Unione europea all'Italia sulla qualità dell'aria e la concentrazione troppo elevata di polveri sottili. La Commissione Ue ha inviato una nuova lettera al governo chiedendo di mettersi in regola con le norme europee. Queste vengono disattese da più di cinque anni e, secondo Bruxelles, è facile prevedere che lo saranno anche in futuro. Se l'Italia non agirà subito rischia un'azione legale.