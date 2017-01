In futuro robot anti-inquinamento nei mari

foto Afp Correlati Vetroresina riusata: da nave ad arredamento

E se il pesce azzurro scomparisse?

Così sotto l'increspatura delle onde, tra pesci e coralli, potrebbero prendere posto anche i robot. Un altro caso in cui il mondo artificiale viene in soccorso di quello naturale.

Le funzioni potrebbero essere molte: la preservazione delle riserve, la ricerca di nuovi giacimenti, il monitoraggio dell'inquinamento delle acque. La comunicazione dei dati raccolti dovrebbe avvenire attraverso una rete internet. Arti metallici per scandagliare i fondali, telecamere al posto degli occhi per filmare le immagini, i robot potrebbero rivelarsi un aiuto fondamentale per monitorare lo stato di salute delle acque marine.

Tra vent'anni sarà realtà? Questo, almeno, è il panorama futuro prospettato al Festival della scienza di Genova da John Potter, project leader presso il Centro per la ricerca e la sperimentazione marittima.

Potter ha affermato: "Tra vent'anni il mare sarà popolato da robot che sentiranno l'ambiente oceanico, lì dove l'uomo non riesce ad arrivare".

Le macchine, però, hanno bisogno di una comunicazione efficiente per eseguire i comandi e inviare le informazioni. Potter ha aggiunto: "Stiamo lavorando a questo: una rete internet sott'acqua grazie alla quale le macchine potranno comunicare tra di loro e con gli umani".