Quando il piacere è green

Giocare con la sessualità in maniera green è possibile. Sono tanti i prodotti curiosi e rispettosi della salute dell'ambiente e dell'uomo che aggiungono una dimensione etica alla sfera erotica.

I materiali Secondo uno studio condotto dalla sezione olandese di Greenpeace sette sex toys su otto contengono ftalati, questi vengono utilizzati per dare morbidezza alla plastica rigida come il Pvc. Ma c'è un po' di preoccupazione riguardo alla tossicità e ai rischi per la salute attribuiti a queste sostanze chimiche, tanto che sono state bandite in Unione europea nei giocattoli per bambini. La preoccupazione è legata al fatto che i giochini erotici vengono utilizzati in parti del corpo delicate.

Si potrebbe cercare di stare più attenti alla salute utilizzando giocattoli erotici realizzati in vetro, ceramica, metallo, silicone, plastica rigida o elastomeri.

Alcuni sono realizzati con legno certificato Fsc: un marchio che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali.

Altri sono in vetroborosilicato - ossia in pyrex - e possono essere sterilizzati tramite bollitura.

Energie rinnovabili per vibrare Se si vuole optare per un vibratore sono a disposizione in commercio modelli a carica solare: funzionano a patto di utilizzarli all'aria aperta.

Altri sfruttano l'energia cinetica grazie a una manovella: 4 minuti di fatica garantiscono, secondo i produttori, 30 minuti di piacere.

Lubrificanti Per quanto riguarda i lubrificanti sarebbe opportuno evitare prodotti derivati dal petrolio, profumi artificiali, aromi e coloranti. Esistono dei prodotti bio a base d'acqua che contengono estratti naturali dalle piante.