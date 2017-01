Nasa, 60 anni di riscaldamento globale in un video di 15 secondi

15:06 - La Nasa ha elaborato un video in cui si illustra, in una manciata di secondi, l'impatto globale del riscaldamento climatico dal 1953. Si parte con un pianeta blu, colore usato per indicare le temperature più basse, ma che rapidamente vira verso il rosso. Un'escalation senza sosta. Non a caso, il 2013 si è aggiudicato il quarto posto nella top ten degli anni più caldi mai registrati dal 1880, quando sono cominciate le rilevazioni.

2013, quarto anno più caldo - L'anno scorso si è piazzato a pari merito con il 2003 secondo il rapporto annuale del Noaa (National oceanic and atmospheric administration). Dall'analisi è emerso che nel corso del 2013 la temperatura annuale globale combinata di terra e mare è stata di 0,62 gradi Celsius al di sopra della media del ventesimo secolo, pari a 13,9 gradi.



Il dato conferma la tendenza a un aumento globale della temperatura: infatti il 2013 è stato il 37esimo anno consecutivo dal 1976, in cui la temperatura globale annua è stata superiore alla media. Rimane ancora insuperata la prima posizione del 2010 con il termometro globale di 0,66 gradi superiore alla media.