11:29 - Un grattacielo dai rifiuti? Si può fare. Il progetto dell'Organic London Skyscraper è un edificio cantiere: gli scarti degli inquilini vengono riciclati in loco e trasformati in pannelli. Così, più cresce l'immondizia più aumenta l'altezza della struttura architettonica. L'idea è degli studi Chartier-Corbasson architectes et VS-A - Design & engineering of Building Envelopes e ha ricevuto la prima menzione speciale al concorso internazionale SuperSkyScrapers.

Con carta e plastica - Nei piani, l'edificio dovrebbe sorgere a Londra entro un anno. Si tratta di una delle possibili risposte all'aumento della popolazione urbana e, dunque, a quello dei rifiuti solidi da essa prodotti. Il grattacielo è costituito da una struttura a impalcatura in bambù, tipica delle costruzioni asiatiche, a poco a poco verrà rivestito con pannelli rigidi realizzati con carta riciclata e rifiuti in materiale plastico.



Un anno per completare la facciata - Secondo i calcoli dei progettisti, partendo dal nucleo rigido centrale degli ascensori e dalla struttura in bambù per realizzare la base del grattacielo, basterebbe poco meno di un anno di rifiuti degli inquilini per completare la facciata.



Laboratorio di riciclo e "impianto" eolico - L’intero processo di riciclo e trasformazione dei rifiuti nei pannelli costruttivi, avverrebbe all’interno. Con 80 bottiglie di plastica si può ottenere un pannello isolante; con 75 chili di carta riciclata, due pannelli termoisolanti.



L’impalcatura cava in bambù, inoltre, consentirebbe di ridurre l’attrito del vento, incanalando l’aria all’interno dei pali. Questi, dotati di micro turbine eoliche, produrranno nello stesso tempo energia elettrica.