14:57 - La Borsa di New York ha aperto in rialzo, con il Dow Jones a +0,56% a 17.291 punti e il Nasdaq a +1,59% a quota 4.637. Anche sugli indici di Wall Street pesa l'effetto Giappone, dove è scattata la decisione a sorpresa della Bank of Japan di aumentare ulteriormente gli stimoli monetari. Una mossa che ha rassicurato i mercati e che arriva a pochi giorni dallo stop degli acquisti di titoli sui mercati della Federal Reserve.