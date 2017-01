15:38 - Ancora una giornata difficile per Mps a Piazza Affari. Il titolo, sospeso più volte in asta di volatilità, è rientrato alle normali contrattazioni in calo del 7% a 0,46 euro, segnando il nuovo minimo storico già continuamente ritoccato nelle ultime sedute di Borsa. Forti gli scambi, pari al 2% del capitale.