10 aprile 2015 Made Expo non va in vacanza: migra a Mosca, torna a Milano e fa il giro dell'Italia L'amministratore delegato della fiera-evento Giovanni De Ponti anticipa impegni e appuntamenti dell'edilizia made in Italy: tra mostre itineranti e vetrine d'eccellenza Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:38 - Una partecipazione internazionale, un evento d'eccellenza, un impegno itinerante. In attesa dell'edizione 2017, Made Expo comincia con largo anticipo a prepararsi all'appuntamento ancora lontano. E lo fa portando una ricca selezione di aziende alla fiera di Mosca in autunno, inventando un Salone del Mobile parallelo per il meglio del design nel'edilizia, creando una nuova esposizione itinerante.

A raccontare a Tgcom24 tutte le novità che il mondo dell'edilizia ha in cantiere per espositori e clienti è l'amministratore delegato di Made Expo, e direttore generale di Federlegno Arredo, Giovanni De Ponti.



Made in Italy in vetrina a Mosca - Si comincia con un appuntamento a Mosca, nell'ambito del Salone WorldWide, dove torneranno in vetrina il made in Italy e l'architettura d'interni dopo l'edizione 2014. Perché questa scelta? Perché andare a Mosca in questo momento di sanzioni e di tensioni internazionali? "Perché non ci sono solo i dati macroeconomici, che ci trasmettono indicatori negativi - spiega De Ponti -. Dai nostri clienti viene un sentiment che induce all'ottimismo per quanto riguarda la realtà russa: mercato e aziende trasmettono sensazioni e aspettative positive, in seguito alle quali abbiamo deciso di preparare il 'pacchetto'". E così Made sarà nella capitale russa dal 14 al 17 ottobre con i suoi stand d'eccellenza.



Design d'innovazione in contemporanea con il Salone del Mobile - Ma anche in Italia il mondo Made non dovrà aspettare il 2017 per tornare in vetrina. "Siamo alla fase della ricerca di una location (sarà di 4-5mila metri quadrati) nel cuore di Milano per la novità assoluta 'Space & interiors' -, dice De Ponti -. Sarà un evento che affiancherà il Salone del Mobile tra un anno esatto. In quell'ambito racconteremo il meglio del design e delle finiture di interni, dalle porte alle finestre, dalle scale ai pavimenti. Ci piacerebbe che le imprese che intendono partecipare puntassero soprattutto su prodotti innovativi molto design-oriented, visto il contesto in cui l'evento viene inserito". Sarà un appuntamento sotto la regia della ricerca e dell'innovazione, in cui il visitatore che arriva a Milano per il Salone del Mobile potrà dunque avere quello che De Ponti definisce "uno spaccato suggestivo" di arredo e design.



E una mostra itinerante in giro per l'italia - Sarà un'assoluta novità invece l'esposizione itinerante che girerà l'Italia in dieci tappe, nelle città principali, tra novembre 2015 e aprile 2016. "Il tour si rivolgerà sia al pubblico professionale sia ai privati - riprende De Ponti -. Una sorta di fiera on the road porterà sotto casa gli ultimi prodotti dell'edilizia, attraverso stand pre-allestiti facilmente trasportabili. Per l'appuntamento ci saranno i maggiori espositori di Made Expo, ma anche espositori nuovi, che parleranno ai mercati locali, alle piccole e piccolissime aziende, ai clienti finali". Una formula nata sulla scia del grande successo dell'ultima fiera: quel +7% di espositori stranieri significa che all'estero il mercato italiano risulta parecchio appetibile. Quindi, per noi, c'è spazio per crescere.