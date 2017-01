20 marzo 2015 Casa da "retail": tecnologia, social e software si mettono al servizio dell'edilizia La fiera di Milano dedica workshop e approfondimenti alle nuove frontiere hi-tech. Per ottimizzare i costi e per portare al cliente la casa multicanale Tweet google 0 Invia ad un amico

16:51 - L'edilizia impari a pensare in formato tecnologico, digitale, multicanale. Questo il messaggio al centro degli eventi che si stanno susseguendo nello spazio MADE4Retail, alla fiera MADE Expo, dove esperti, tecnologici e non, stanno illustrando tecniche software e metodi di lavoro a espositori e visitatori degli stand del polo milanese.

Tra case history di negozi "fisici" che aprono i loro spazi al digitale con gli intrecci più disparati, l'evento comunica negli workshop le nuove strade per vendere. E lo fa cercando di portare esempi e casi molto concreti.



La tecnologia entra nel punto vendita, dove il rapporto con il cliente si trasforma, diventa sempre più multicanale e molto più "social". Pavimenti, soffitti e serramenti acquistano valore se inseriti in una cornice hi-tech. E nel salone gli esperti stanno declinando il loro messaggio nel modo più pratico possibile davanti ai venditori. Figure in costante e veloce trasformazione, questi ultimi, trait-d'union irrinunciabili tra chi produce e chi compra. E che acquistano quindi una importanza fondamentale per i risultati finali.



Ecco dunque che anche nella gestione dello show-room le nuove tecnologie, i programmi gestionali, internet e i social network acquisiscono un forte rilievo. E diventano strumenti indispensabili per servire meglio i clienti e per ottimizzare costi e investimenti.



L'integrazione di strategie online e offline diventa indispensabile per migliorare i rapporti con clienti e fornitori. Bastano i programmi e i software giusti perché l'acquirente possa entrare virtualmente nella sua casa prima di ultimare i lavori. Ma anche per rendere facile e sicuro per l'azienda programmare e controllare i costi. E perché gli operatori del settore diventino sempre più competitivi.