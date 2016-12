Cibo e pianeta, la Fondazione Barilla premia i progetti per nutrire innovando

Quale futuro per il cibo, per le persone e per il pianeta: questo il tema su cui la Fondazione Barilla ha coinvolto ottanta giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo, che hanno partecipato attivamente alla Carta di Milano consegnata al presidente dell'Onu, Ban Ki-moon, in occasione di expo. I ricercatori si sono infatti impegnati per realizzare lo Youth Manifesto, centrato proprio sull'argomento cibo e nutrizione, e tra le soluzioni innovative proposte nella quarta edizione di BcfnYes!, il "laboratorio permanente" in casa Barilla, per superare i paradossi alimentari della nostra epoca ne sono stati premiati due.