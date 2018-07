Marchionne: bandiere a mezz asta e stop nelle fabbriche per lutto

Bandiere a mezz'asta al Lingotto di Torino, sede di Fca, in segno di lutto per la morte di Sergio Marchionne. Gli operai di tutti gli stabilimenti di Fca si fermeranno per dieci minuti in segno di raccoglimento per la morte dell'ex amministratore delegato, Sergio Marchionne. Lo conferma la Fiom Cgil a LaPresse, precisando che lo stop non avverrà alla stessa ora in tutti gli stabilimenti ma che coinvolgerà tutti e tre i turni del giorno.