Rc auto, dal 18 ottobre addio al contrassegno assicurativo sul vetro

Eravamo abituati a pagare l'assicurazione dell'auto e poi ad esporre il tagliando in bella mostra sul parabrezza per non incorrere in multe. Dal 18 ottobre sarà solo un ricordo. Da quel giorno non sarà più obbligatorio esibirlo, il controllo della copertura assicurativa sarà effettuato attraverso la verifica della targa del veicolo.