Chiusura in ribasso per Piazza Affari che ha virato in territorio negativo dopo la diffusione dell'indice Pmi sui servizi americani e le parole del presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, che ha parlato di grossi ostacoli all'acquisto di titoli di Stato da parte della Bce. A fine contrattazioni il Ftse Mib cede lo 0,14% a 19.925 punti, mentre il Ftse All Share segna un -0,09% a 21.018 punti.