17:42 - Piazza Affari chiude in rialzo. A fine contrattazioni l'indice Ftse Mib guadagna l'1,09% a 19.266 punti, mentre il Ftse All Share segna un +1,07% a 20.353 punti. Brillano Mps (+4,16%) e Atlantia (+2,84%). A spingere gli investitori, i dati positivi sui mutui in Usa e le indiscrezioni di stampa secondo cui continuerebbe la politica di sostegno della Bce all'economia europea con l'acquisto di covered bond spagnoli.