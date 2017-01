Piazza Affari chiude in calo

Affossata dai titoli bancari, la Borsa di Milano chiude le contrattazioni in calo. A Piazza Affari il Ftse Mib cede l'1,02% a 23.473,25 punti mentre l'indice All Share perde lo 0,98% a 25.210,42 punti. Segno meno, in particolare, per Intesa Sanpaolo, Banco Popolare e Bper.