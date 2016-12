Natale, scartati regali per 5,6 miliardi Libri, tecnologia e cibo i più gettonati

Solo il 19%, per Coldiretti, ha invece desiderato un regalo sfizioso che non poteva permettersi.



I regali più gettonati - In una famiglia su tre, pari al 33%, sotto l'albero hanno trovato spazio i tradizionali cesti con i prodotti enogastronomici tipici, già confezionati o fai da te, per i pranzi e cenoni delle feste insieme a parenti e amici.



Da segnalare la preferenza accordata all'acquisto di prodotti Made in Italy anche per aiutare l'economia nazionale o garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa.



I regali per i bambini - Nella scelta dei doni per i più piccoli, gli italiani hanno privilegiato il contenuto educativo (48%), ma è stata presa in considerazione anche l'utilità pratica: i bambini infatti hanno ricevuto articoli per l'infanzia (30%), libri (18%) e abbigliamento (17%), mentre i teenager libri (24%), videogame (15%) e vestiti (11%).



Secondo Coldiretti, accanto ai tradizionali luoghi di acquisto, successo hanno riscosso i mercatini, frequentati da quasi sei italiani su dieci (59%). Quasi un italiano su quattro (37%) ha fatto shopping di Natale anche su Internet, che si afferma anche come strumento per fare raffronti e per ricercare suggerimenti.