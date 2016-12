Natale, Federconsumatori: si riduce la spesa per i regali

11:34 - Il potere d'acquisto delle famiglie è in discesa e la crisi continua così ad incidere pesantemente sui consumi, condizionando in maniera significativa anche le spese per i regali natalizi. Secondo le prime stime dell'Osservatorio nazionale Federconsumatori, quest'anno la contrazione sarà del 6,2%. Ogni famiglia spenderà per i regali di Natale appena 125,70 euro.

Malgrado ciò Adusbef segnala che i prezzi dei prodotti tipici delle festività continuano a registrare aumenti, seppur contenuti, crescendo in media dell'1,2%. Ad aumentare maggiormente sono i costi degli alberi di Natale (+3%), degli addobbi (+2%) e dei prodotti alimentari (+1,9%)%.



In controtendenza i prezzi degli articoli da regalo di ultima generazione, che segnano una contrazione del 2%. Non mancano le idee regalo low cost, con un budget al di sotto dei 20 euro, si va dalla cover per i cellulari all'infusore per il te' fino al contapassi.