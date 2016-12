16 febbraio 2015 Morto il signor Brugola, la sua vite esportata e famosa in tutto il mondo Milano, Giannantonio, figlio dell'inventore della omonima chiave, si è spento sabato all'età di 72 anni Tweet google 0 Invia ad un amico

12:17 - Paradossalmente era famosissimo, anche se non molti sapevano della sua esistenza. E' il padre della brugola, Giannantonio Brugola, figlio dell'inventore della omonima vite e della omonima chiave. E' morto sabato a Milano, all'età di 72 anni, per un male incurabile. Giannantonio, dopo aver ereditato l'azienda dal padre, l'ha trasformata in una multinazionale da 120 milioni di fatturato, con sette milioni di viti prodotte ogni giorno, in 800 modelli diversi.