Moda, Roberto Cavalli passa a Clessidra: acquisito il 90%

Secondo indiscrezioni di stampa il valore di impresa riconosciuto da Clessidra ammonterebbe a 390 milioni di euro. Nella nota congiunta non vengono pero' forniti dettagli sul prezzo di vendita. L'acquisizione della quota di maggioranza della casa di moda fiorentina avviene attraverso una società di nuova costituzione denominata Varenne.



Nell'azionariato di Varenne, società di cui Clessidra detiene la maggioranza assoluta, sono presenti alcuni co-investitori con quote di minoranza, tra i quali appunto L-GAM, fondo di investimenti internazionale (partecipato dal Reali del Liechtenstein) e Chow Tai Fook Entreprises Limited, la holding basata ad Hong Kong controllata dalla famiglia Cheng che ha affari nell'immobiliare, trasporti, porti, tlc e gioielli. Il closing dell'operazione e' previsto nell'arco delle prossime settimane.



La carica di presidente sara' assunta da Francesco Trapani, vicepresidente esecutivo di Clessidra, per oltre 25 anni amministratore delegato di Bulgari, quindi ceo della divisione orologi e gioielli di Lvmh. Il ruolo di amministratore delegato sara' ricoperto da Renato Semerari, fino ad oggi presidente del gruppo multinazionale Coty, quotato alla Borsa di New York.



"Sono molto soddisfatto di aver portato a termine questa operazione con un partner italiano che sono convinto saprà valorizzare al meglio quanto ho costruito in una vita", sottolinea Roberto Cavalli. "Abbiamo voluto fortemente il raggiungimento di questo accordo perché crediamo nelle potenzialità di Roberto Cavalli un'azienda dallo stile unico, con un posizionamento con pochi eguali e una riconoscibilità realmente globale", commenta Francesco Trapani.