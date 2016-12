18:13 - Piazza Affari chiude la giornata in rialzo, con il Ftse Mib a +0,42% a 20.009 euro e il Ftse All Share a +0,44% a quota 21.110. Lieve calo per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale che finisce a 139 punti base, dopo i 139,7 di lunedì, con il rendimento del decennale del Tesoro che tocca il nuovo minimo del 2,135%.