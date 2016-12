Milano, il Qatar si compra i grattacieli di Porta Nuova

13:18 - Il fondo sovrano del Qatar diventa il proprietario unico di Porta Nuova, l'area milanese dove sono sorti i nuovi grattacieli. Lo ha annunciato in conferenza stampa Manfredi Catella a capo di Hines sgr. "E' il padrone di casa", ha aggiunto. Catella, mantiene il riserbo sulla cifra sborsata dal fondo sovrano del Qatar per accaparrarsi l'intero progetto di Porta Nuova. "E' una cifra riservata, è sicuramente una transazione importante", spiega Catella sottolineando che "si tratta di uno dei deal piu' importanti in Europa, sicuramente uno dei più importanti in Italia". Catella ha anche spiegato che sono 6-7 mesi che si lavorava all'operazione e che la firma è avvenuta questa settimana.