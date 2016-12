Manovra, via super tassa yacht e bancomat per il caffè e il giornale

Da luglio anche parchimetri con bancomat - Dal primo luglio 2016 si potrà pagare anche il parchimetro sulle strisce blu con bancomat e carte di credito. L'emendamento estende quindi l'obbligo di accettare pagamenti elettronici anche ai micro-importi, salvo nei casi di "oggettiva impossibilità tecnica".



Bancomat per micro-importi - Non solo. Anche per micro-importi, come il caffè al bar o il giornale all'edicola, si potrà utilizzare la carta di credito o il bancomat. La commissione Bilancio precisa però come l'obbligo di accettare pagamenti elettronici "non trovi applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica". Per abbassare le commissioni dei pagamenti sotto i 5 euro è prevista l'applicazione del regolamento Ue, approvato a Bruxelles nei giorni scorsi, entro il primo febbraio.



Fondi per candidatura Roma a Olimpiadi 2024 - Dieci milioni in 2 anni, 2 nel 2016 e 8 nel 2017 al Coni da destinare al comitato promotore della candidatura di Roma per le Olimpiadi 2024.



Ok proroga opzione donna se avanzano fondi - Via libera della commissione Bilancio, inoltre, a ulteriori proroghe di "opzione donna", il meccanismo di pensionamento anticipato previsto anche per il 2015 per andare incontro alle lavoratrici, se "dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa". Per questo è previsto un monitoraggio entro il 30 settembre di ogni anno.