Le Borse Ue brindano all'accordo sulla Grecia: Piazza Affari chiude a +1%

Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano che festeggia l'accordo raggiunto a Bruxelles sulla Grecia. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib guadagna l'1,00% a 23.167 punti e il Ftse All Share avanza dell'1,05% a 24.698 punti. In positivo anche le altre principali Borse europee.