08:42 - La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,32%, sostenuta dai guadagni di Wall Street in scia alle mosse Fed (che ha lasciato invariati i tassi d'interesse, chiarendo di non avere fretta di ritoccarli) e alla risalita del dollaro verso i 119 yen. L'indice Nikkei segna un progresso di 390,32 punti a 17.210,05.