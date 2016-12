Jp Morgan: "Grecia uscirà da euro"

Per Jp Morgan l'uscita della Grecia dall'euro è adesso lo scenario base. La banca Usa vede un'alta probabilità di uscita di Atene dall'euro. Una Grexit, aggiunge, sarebbe "caotica". Intanto il governo greco non ha intenzione di emettere una moneta parallela. Lo ha assicurato il capo dei negoziatori Euclid Tsakalotos. "Non penso che ci cacceranno via" dall'Euro, "siamo pronti a incontrarli già da stasera", ha aggiunto riferendosi ai creditori.