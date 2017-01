Inps: "Pensioni il 10 del mese solo per chi ha anche l'assegno dell'Inpdap"

Il governo ha modificato la norma sullo slittamento del pagamento di tutte le pensioni al 10 del mese "per merito dei sindacati", ha detto il segretario generale di Spi-Cgil, Carla Cantone chiedendo di modificare anche l'unificazione dei pagamenti Inps-Inpdap con il pagamento al 10 del mese.



"Ci siamo ribellati a un'ingiustizia - ha detto - se non avessimo fatto sentire la nostra voce non l'avrebbero cambiata. E' un risultato parziale, non saremo del tutto soddisfatti fino a che non torneranno indietro anche sull'unificazione al 10 del mese per gli 800mila pensionati che ricevono il doppio assegno Inps-Inpdap. Perché l'unificano al ribasso?".