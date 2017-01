Inps:crescono le assunzioni stabiliRenzi: "Jobs Act è la strada giusta"

Renzi: Jobs Act occasione imperdibile - "I dati diffusi dall'Inps dicono che siamo sulla strada giusta contro il precariato e che il Jobs Act è una occasione da non perdere, soprattutto per la nostra generazione". Lo dichiara il presidente del Consiglio Matteo Renzi.



I dati dell'Inps - Nel primo semestre, spiega l'Inps confermando l'andamento già espresso dai dati del Ministero del Lavoro, aumenta, rispetto al corrispondente periodo del 2014, il numero di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato (+252.177), rimangono sostanzialmente stabili i contratti a termine mentre si riducono le assunzioni in apprendistato (-11.500). Nel periodo la variazione netta tra i nuovi rapporti di lavoro e le cessazioni, pari rispettivamente a 2.815.242 e 2.177.002, è di 638.240; nello stesso periodo dell'anno precedente è invece stata di 393.658.



Assunzioni a tempo indeterminato: +36% - Nel primo semestre le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel settore privato stipulate in Italia, rilevate da Inps, sono state 952.359, il 36% in più rispetto al 2014, mentre le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine, comprese quelle degli apprendisti, sono state 331.917 (+30,6%). Da qui la crescita dal 33,6% al 40,8% della quota di assunzioni stabili sul totale.



In aumento anche il lavoro full time rispetto al part time: i nuovi rapporti di lavoro a tempo pieno rappresentano il 63,4% del totale delle nuove assunzioni nei primi sei mesi del 2015, in aumento di 1,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2014.



Ocse: crescita in consolidamento per Italia - Buoni segnali anche dall'estero. "In Francia e Italia, così come per l'insieme dell'Eurozona, il superindice mostra una crescita in consolidamento". Lo scrive l'Ocse, in una nota sui dati di giugno. Per la Germania "è atteso uno slancio di crescita stabile", mentre per Usa e Gran Bretagna "il superindice mostra un'attenuazione su livelli intorno al trend di lungo termine".