In Italia arriva iZettle: addio ai contanti, sì al mobile payment

In Italia arriva iZettle , start up svedese leader nel "mobile payment". Con device per i pagamenti con carte di credito e debito, app come registratori di cassa e micro finanziamenti semplici, veloci ed economici per agevolare i business delle piccole e medie imprese sarà possibile dire addio ai contanti.

Due sono i prodotti presentati dall'azienda: iZettle Lite e iZettle Pro Contactless. iZettle Lite è un dispositivo a costo zero, che si connette tramite cavo a smartphone e tablet. iZettle Pro Contactless si collega tramite wireless e bluetooth e gestisce pagamenti anche con carte contactless e con ApplePay. Ed entrambi i device accettano carte di credito e bancomat come MasterCard, Visa o American Express, e sono compatibili con i sistemi Android e iOS.



Nessun costo di attivazione con i dispositivi di iZettle e neanche tasse mensili o annuali né importi minimi per l'utilizzo. Bisognerà pagare solo un piccolo fee che varia dall'1% al 2.75% a seconda del numero di transazioni effettuate. Più pagamenti si riceveranno, meno si pagherà e i soldi saranno trasferiti direttamente sul conto corrente del venditore entro tre giorni lavorativi.



E oltre ai dispositivi e alle app che trasformano cellulari e tablet in registratori di cassa, iZettle fornisce il servizio Advance: micro-finanziamenti alle piccole e medie imprese, su cui non vengono applicati tassi d'interesse ma solo fee fissi stabiliti su precisi criteri. Il prestito viene restituito senza limiti di tempo attraverso una percentuale sulle vendite.



iZettle si attiva in pochi minuti con passaggi semplici e veloci: l'utente deve scaricare l'applicazione e crearsi un account personale sul sito www.izettle.com/it. Una volta registrato il proprio profilo, il dispositivo sarà consegnato in soli due giorni lavorativi, pronto per collegarsi a smartphone e tablet.



Con l'obiettivo di diventare leader indiscusso nel settore del "mobile payment", iZettle è già presente in undici Paesi tra Europa e America Latina. "Nonostante si registri un incremento del 55% nel settore mobile - ha spiegato Jacob de Geer, co-fondatore e CEO della start up - ancora oggi la maggior parte dei piccoli-medi imprenditori non utilizza dispositivi di pagamento perché troppo costosi e vincolanti. Con iZettle offriamo uno strumento facile ed economico per incrementare il loro business agevolando, al tempo stesso, i piccoli pagamenti dei loro clienti".