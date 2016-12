Grecia, Merkel: "Situazione grave"

"La situazione è abbastanza grave e incerta". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo il summit sulla Grecia. Un nuovo vertice è a 28 è stato convocato per domenica. "Vedremo, la sfida sarà vedere se ci sono le condizioni per aprire i negoziati, Tsipras ha promesso entro giovedì un piano dettagliato", ha aggiunto. Il presidente della Bce "ha assicurato che farà il necessario per tenere le banche greche a galla sino a domenica".