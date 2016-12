Grecia,Merkel:no accordo ad ogni costo

"Non ci sarà un accordo a qualunque costo". Così la cancelliera tedsca Angela Merkel al suo arrivo all'Eurosummit sulla Grecia. "I negoziati saranno durissimi, la valuta più importante che si è persa è la fiducia". Di diverso avviso Hollande: "La Francia farà di tutto per raggiungere un accordo oggi, non esiste una Grexit temporanea". Dello stesso avviso il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker: "Combatterò fino all'ultimo secondo".