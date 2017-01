15:52 - L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Michele Elia, in audizione in commissione industria e trasporto al Senato, ha annunciato che l'azienda è disponibile "a entrare in Atac e Atm" in un quadro di privatizzazione delle municipalizzate di Roma e Milano. "Privatizzando con noi - ha spiegato Elia -si può fare un servizio integrato con le ferrovie e migliorare l'efficienza".