Ficth conferma il rating "BBB+" per l'Italia. L'outlook è stabile. E' quanto si legge in una nota dell'agenzia, secondo cui le prospettive di crescita per l'Italia sono deboli. Previsto un Pil in calo dello 0,2% nel 2014, per poi tornare a crescere al +0,6% nel 2015. La disoccupazione resterà al 12% fino al 2016. "Il Pil è vicino ai livelli del 2000 e il 9% al di sotto del suo picco del 2008", afferma Fitch.