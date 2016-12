Esuberi Whirlpool, proclamato uno sciopero per il 12 giugno

"E' necessario - spiegano i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm - mettere in campo la mobilitazione generale di tutto il Gruppo Whirlpool per impedire licenziamenti e chiusure di stabilimenti ed affermare un piano industriale e di investimenti che qualifichi progettazione e produzione di elettrodomestici nel nostro Paese".



"Per queste ragioni - sottolineano - proclamiamo per il 12 giugno otto ore di sciopero e una manifestazione di tutte le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo a Varese. Nei prossimi giorni sarà convocato il coordinamento sindacale unitario".



Sindacati: interlocutorio incontro con premier - "E' stato un incontro interlocutorio", hanno poi ribadito i delegati della Rsu dello stabilimento Whirlpool di Carinaro al termine dell'incontro con il premier Renzi a Salerno. "Renzi - hanno riferito Paolo Bracciano della Fiom, Vincenzo Di Spirito della Fim ed Antonietta Cerullo della Uilm - ci ha detto che chiederà alla Whirlpool di mettere le carte in tavola, cosa che l'azienda non ha ancora fatto. Si è impegnato con noi sul mantenimento della missione produttiva del sito di Carinaro. Se non sarà possibile mantenere la presenza della Whirlpool ci ha assicurato il premier si tenterà un'altra produzione industriale per Carinaro, ma non si costruiranno supermercati".