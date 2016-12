Effetto VW, gli Usa ampliano le indagini anche su altre marche di auto

L'agenzia per la Protezione Ambientale americana (Epa) sta indagando per accertare se ci siano altri dispositivi difettosi che riducono le emissioni durante i test su almeno 28 modelli. Le indagini saranno condotte su un'auto usata di ogni modello, ognuna prelevata in prestito da società di autonoleggio o da proprietari identificati in base ai dati sulle immatricolazioni.



Indagine antitrust su Volkswagen - L'Autorità garante della concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare un procedimento istruttorio, con l'ipotesi di pratiche commerciale scorrette, nei confronti della Volkswagen e della sua filiale per la distribuzione di autoveicoli del Gruppo in Italia. Intanto Adusbef e Federconsumatori hanno presentato alle 10 maggiori Procure italiane esposti ipotizzando il reato di frode in commercio e truffa nei confronti della casa automobilistica.