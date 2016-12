Ecco la lettera con cui la Grecia promette all'Esm riforme in cambio del prestito

Una trentina di righe per chiedere un prestito triennale e promettere, in cambio, una serie di riforme . Ecco la proposta della Grecia all'Europa, contenuta nella lettera scritta dal neoministro delle Finanze ellenico Euclid Tsakalotos, che ha preso il posto del dimissionario Varoufakis , e inviata al fondo salva-Stati "Esm".

"La repubblica greca è pronta a varare un comprensivo pacchetto di riforme e misure incentrato ad assicurare la sostenibilità del bilancio, la stabilità finanziaria e la crescita economica di lungo periodo".



Oltre alle riforme immediate su fisco e pensioni, il governo greco promette poi di includere "misure aggiuntive per rafforzare e modernizzare l'economia".



"Per evitare ogni dubbio questa missiva sovrascrive le nostre precedenti richieste inviate nella lettera datata 20 giugno 2015", conclude.