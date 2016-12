Dai banchi alle vetture da corsa:il sogno di Enrico divenuto lavoro

8 settembre 2015 Dai banchi alle vetture da corsa:

17:14 - In un mercato del lavoro sempre più complesso la parola d’ordine è specializzazione. Lo sa bene Enrico Larocca, 31enne romano laureato in ingegneria. Dopo un’esperienza come progettista meccanico e un impiego presso Alstom Trasport per il settore ferroviario, la decisione di continuare a studiare nei weekend per trovare un’identità più precisa. Oggi infatti Enrico si occupa di progettazione di vetture da competizione in Dallara.

“Probabilmente quello che mi distingue rispetto ad altri laureati promettenti è di aver intrapreso un percorso specifico. Molti coetanei attualmente non sanno esattamente cosa fare dopo l'università perché il mondo del lavoro è totalmente diverso dal mondo universitario. In Italia la formazione a volte è troppo generica mentre le aziende hanno bisogno di persone che sappiano affrontare i problemi con taglio pratico”.



L'assunzione tanto agognata è arrivata per Enrico alla fine del corso di progettazione CAD della MotorSport Academy di Maranello, la prima scuola di alta formazione nel settore automobilistico firmata in Italia da Experis MotorSport. “Sinceramente non pensavo si riuscisse ad avere un esito così positivo - commenta la giovane promessa della progettazione - ma con il giusto impegno e un pizzico di fortuna tutto è possibile, basta cogliere le occasioni e questo corso è stata per me una bella opportunità”.



Quello intrapreso da Enrico è un percorso che ha già portato altri compagni di corso in aziende motorsport e in futuro traghetterà verso il successo altri giovani preparati e determinati. A ottobre 2015 partirà infatti, la seconda edizione della MotorSport Academy con un corpo docenti di professionisti ancora più numeroso che ha lavorato con campioni del mondo del calibro di Michael Schumacher, Fernando Alonso, Damon Hill, Kimi Raikkonen. Si passa da tre a sette corsi di alta formazione: accanto ai già testati percorsi di Aerodinamica e Dinamica Veicolo, verranno infatti avviati nuovi corsi in Telemetria, Motore Elettrico (Formula E), Sperimentazione Motore e verrà arricchita l'offerta nell'ambito della progettazione CAD con due differenti specializzazioni: Progettazione Motore e Progettazione Veicolo. Ogni corso prevede anche un workshop pratico, come per esempio i test alla Galleria del Vento, al Simulatore di Guida, le prove in pista e sala prove motore.



Creata nel 2014 a Maranello, nel cuore della MotorValley, MotorSport Academy è un progetto di Experis MotorSport, business line di ManpowerGroup, nato con l'obiettivo di offrire una formazione altamente specialistica e professionalizzante ai migliori talenti desiderosi di far convergere la loro carriera nel motorsport. “Con questo progetto vogliamo valorizzare il talento, che costituisce la forza motrice del cambiamento e della rinascita del nostro Paese - afferma Stefano Scabbio, presidente Area Mediterranea ManpowerGroup - vogliamo quindi che la MotorValley, che ha reso grande l'Italia, continui a essere una fucina di ingegno”.



Il progetto MotorSport Academy è reso possibile, oltre che dal continuo investimento di ManpowerGroup, dalla collaborazione con tre grandi Premium Partner: Dallara Automobili, per i corsi di Aerodinamica, Dinamica Veicolo, Progettazione CAD Veicolo, Magneti Marelli, per i corsi di Telemetria e Motore Elettrico Formula E, ed HPE, per i corsi di Sperimentazione Motore e Progettazione CAD Motore. PTC e CD-ADAPCO sono invece i Partner Tecnici che forniscono CREO, il software CAD utilizzato nei corsi di progettazione, e Star-CCM+, l'applicazione utilizzata per tutte le analisi CFD.



I profili formati da questa seconda edizione saranno ingegneri di pista, veicolisti, aerodinamici, analisti CFD, progettisti CAD, progettisti power unit, sperimentatori e calibratori motore, telemetristi, progettisti motore elettrico e tecnici per sale prove motore/cambio.



Tra i docenti dei corsi in partenza a ottobre: Chris Dyer, Guido Parenti, Alessandro Aquili, Paolo Benedet, Giovanni Lombardi, Maurizio Somma, Leonardo Galante, Dario Marrafuschi, Giulio Tarquinio, Andrea Burzoni, Alessandro Ferri, Claudio Ferri, Luca Marcellini, Andrea Terzi, Marco Testa, Matteo Flamigni, Antonio Colonna e Fabrizio Ponti.