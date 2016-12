Crisi economica, crollano i consumi (e non solo)

Tra il 2007 e il 2014, gli anni della crisi economica, si può dire che solo le esportazioni si sono mantenute, più o meno, sui livelli pre-crisi. Gli altri indicatori, spiega infatti la Corte dei Conti in un documento presentato al Senato, illustrano divari molto più ampi.

I consumi delle famiglie sono scesi del 7,7% rispetto al 2007 avvicinandosi a quelli del 1999 e a quelli del 1997 se si considerano invece i consumi pro capite; -2,4% per i consumi della Pubblica amministrazione.

Alla fine del 2014 il Prodotto interno lordo risulta inferiore dell'8,9% a quello registrato nel 2007, tanto da esser tornato ai livelli del 2000. Anche la produttività, calcolata in Pil per addetto, ha perso il 2,1% negli anni della crisi economica portando di conseguenza, ad un aumento del 12% per il costo unitario del lavoro.