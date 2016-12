Controlli a distanza sui lavoratori, ecco le tecnologie utilizzabili

All'esperto di sicurezza informatica abbiamo rivolto alcune domande per capire come le aziende potranno potranno attuare queste modalità di controllo.



Zanero parte con una premessa: "Credo che il decreto intenda riconoscere quello che già si faceva prima, la legge viene aggiornata alle tecnologie moderne in termini di sicurezza del lavoro e prevenzione del pericolo. Se "io" azienda fornisco uno strumento al lavoratore, ad esempio un pc, e questo lo utilizza per scaricare materiale illegale, la cosa mi mette legittimamente in pericolo. I dati sul mezzo in uso al dipendente saranno accessibili ex post alle autorità giudiziarie, a tutela del lavoratore e dell'azienda in caso di attività investigative".



Che tipo di mezzi tecnologici esistono per sviluppare quest'attività?

Non si tratta di mezzi invasivi, le aziende potranno utilizzare soluzioni MDM (Mobile Device Management) per il controllo da remoto, attraverso file di log, un registro di navigazione.



In particolare, per quanto riguarda gli smartphone ci saranno apposite app?

Gli smartphone sono già dotati di questi strumenti, i controlli saranno effettuati solo a posteriori e permetteranno un tracciamento in caso di problemi giudiziari. Non sono previste app speciali da installare, i cellulari comprendono già queste funzioni.



Sono soluzioni applicabili su aziende di grandi numeri?

Gli strumenti MDM vengono utilizzati da aziende grandi, perché hanno un costo. Ritengo che la piccola media impresa difficilmente potrà applicare questi dispositivi.



Da dove arrivano queste tecnologie?

Queste soluzioni di gestione possono essere normalmente in uso, non necessariamente provengono dal mondo militare , piuttosto si trovano nell'investigazione privata. Si tratta comunque di tecnologie abitualmente applicate, anche se ci ricordano il servizio di spionaggio.



Non c'è il pericolo che possano nascere casi simili a quelli dell'NSA (National Security Agency)?

Quello dell'NSA è stato un abuso di portata diversa. Potenzialmente ci può essere un abuso, potrebbe essere un effetto collaterale, ma il contenzioso non è una novità. Quello che è illegale, rimarrà illegale.