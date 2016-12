Commercio extra-Ue: tornano a crescere le esportazioni a maggio

Il contributo maggiore alla crescita delle esportazioni è arrivato dalle vendite di beni energetici, che hanno registrato un +30,6% (tanto che al netto dell'energia le esportazioni risultano in calo dell'1,1%) rispetto al mese precedente. Bene anche quelli di consumo durevoli che hanno registrato, sempre rispetto ad aprile, un +1,9%.

In calo si sono mostrati invece i beni intermedi, che hanno riportato una contrazione del 2,5%, e i beni strumentali, con un -1,1%.

Se da un lato maggio ha visto crescere le esportazioni, dall'altro sono scese le importazioni. L'Istituto di statistica ha, infatti, rilevato un -1,9% congiunturale, risultato della flessione dell'8,2% dei beni strumentali e del 6,6% registrato invece dall'energia. +4,2% e + 0,9%, invece, per gli acquisti italiani dai Paesi extra-Ue di prodotti intermedi e beni di consumo.

Dalle tabelle dell'Istat si rileva che, ancora una volta, la Russia, a causa dell'embargo stabilito da Mosca in seguito alle sanzioni Ue, è maglia nera per le esportazioni italiane. Le vendite verso il Paese sono infatti crollate del 30,6%. Buone performance si rilevano invece dai principali mercati di sbocco: le vendite verso il Giappone crescono infatti del 9,4%, esattamente come quelle verso la Turchia. Quelle verso l'area Opec (i Paesi esportatori di petrolio) riportano invece un +3,1%, mentre le vendite verso Svizzera e Stati Uniti rispettivamente un +2,7% e un +1%.