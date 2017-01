08:01 - Chiusura in lieve rialzo per la Borsa di Tokyo. Favorito dal dollaro, l'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,08% (+13,74 punti) a 17.635,14 punti. L'indice Topix è cresciuto dello 0,24% (+3,44 punti) per attestarsi a 1.413,05 punti alla chiusura. In chiusura il dollaro a Tokyo veniva scambiato a 119,50 yen e l'euro a 146,38 yen.