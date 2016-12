Borsa, Milano chiude in rialzo

Chiusura in deciso rialzo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha registrato un +2,73% a 21.980 punti, mentre il Ftse All Share ha guadagnato il 2,63% a 23.554 punti. Buona accoglienza di Piazza Affari all'annuncio della vendita di Rcs Libri alla Mondadori: il titolo Rcs, forte per tutta la giornata, è salito del 5,39% finale a 0,889 euro. In rialzo anche Mondadori (+2,31% a quota 0,996 euro).